Martedì 12 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno

La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata. (Epicuro)

Santi del giorno

Santa Giovanna Francesca di Chantal (Religiosa), Sant’Euplio (Diacono e Martire), Sant’Ercolano di Brescia (Vescovo), San Giuliano (Martire), San Colombo e compagni (Monaci martiri a Lérins), San Discolio (Vescovo di Vercelli), San Jaenbert (Arcivescovo di Canterbury), San Porcario abate e compagni (Monaci martiri), Santa Lelia (Vergine).

Accadde oggi

1851 arrivano le macchine da cucire Singer . L’americano Isaac Singer ottenne il brevetto per la sua macchina ‘a doppia impuntura’, messa a punto in 11 giorni con 40 dollari di spesa. L’invenzione segnò il futuro: il pedale aumentava la potenza della forza motrice e la velocità nel cucito, riducendo la fatica. Fu un grande successo commerciale.

Nati famosi

Cecil Blount DeMille ( 1881 -1959), Usa, regista e produttore. Nato ad Ashfield (Massachusetts) da una famiglia di teatranti, Cecil Blount De Mille è considerato il ‘padre del cinema di Hollywood’. Nel 1913 fondò la Jesse Lasky Feature Play Company , con cui produsse e girò ‘ La moglie indiana’ (’14), poi andò in California. Nel ’27 creò l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), che 2 anni dopo istituì il Premio Oscar. DeMille lo vinse 3 volte: onorario nel ’50 più 2 nel ’53.

Nato a Potomac (Maryland) da genitori greci (madre ebrea), Petros Sampras vinse 14 tornei Slam: 7 Wimbledon, 5 US Open, 2 Australian. Numero 1 del mondo per 286 settimane e per 6 anni consecutivi (’93-’98), fu il migliore di sempre fino all’arrivo dei 3 mostri: Federer, Nadal e Djokovic. Mario Balotelli (1990), Italia, calciatore. Nato a Palermo da famiglia ghanese, crebbe in affido a Brescia. Italiano a 18 anni, fu lanciato nell’Inter da Mancini. Giocò con Lumezzane, Inter, ManCity, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion, Genoa (473-189). Vinse Primavera, Viareggio, 3 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa e 1 Champions (Inter), scudetto, Coppa d’Inghilterra e Community Shield (ManCity). In Nazionale (36-14) fu Bronzo Europeo U21 (’09), Argento Europeo ’12, Bronzo in Confederation Cup (’13).