Gaza: 34 bambini malati in arrivo in Italia

Ago 11, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Palazzo Chigi continua a lavorare nell’ambito delle operazioni umanitarie assicurate dall’Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza. Secondo quanto si apprende, per consentire il trasporto di 34 bambini bisognosi di cure e di 91 famigliari loro accompagnatori in Italia, tre C-130 decolleranno domani da Pisa, per rientrare il giorno successivo sugli aeroporti di Milano Linate, Ciampino e Pisa, dopo aver imbarcato il personale presso lo scalo israeliano di Eilat Ramon.
Sono coinvolti nelle operazioni, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio, il ministero della Difesa, il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile.

