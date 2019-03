LAN Service in gara alla prestigiosa Cronosquadre della Versilia

E’ già proiettato verso il futuro (a breve termine) lo sguardo degli Under23 del team LAN Service-Zheroquadro (nella foto) che, in attesa di centrare la top ten – obiettivo sfiorato anche domenica scorsa a Corridonia con Andrea Micheletti, quindicesimo assoluto in volata -, sono pronti a tornare in sella per un appuntamento di grande prestigio. Domenica pomeriggio, infatti, i ragazzi dei DS Giuseppe De Maria e Gianpiero Passarino sono attesi dalla Cronosquadre della Versilia a Forte dei Marmi, in Toscana. La corsa (contro il tempo) versiliese, nella sua tipologia di gara, è infatti la migliore manifestazione italiana di categoria e vi accedono solo 15 tra le migliori formazioni della Penisola: “è quindi motivo di massimo orgoglio – spiegano dalla società casalese – per il nostro team essere stati selezionati”.

Mentre i ragazzi della Under23 cercheranno di farsi onore, è ai nastri di partenza la stagione Juniores di LAN Service-Zheroquadro. Profondamente rinnovata la rosa, che vede solo tre conferme rispetto allo scorso anno. Sono rimasti il casalese Edoardo Mazzucco, il braidese Ilario Cagnazzo e il ligure Andrea Azzaro.

I nuovi arrivi – come ormai da tradizione – provengono principalmente da Piemonte e Liguria, con un paio di lombardi residenti in province limitrofe. L’astigiano Stefano Nicoletto e il ligure Giacomo Campi arrivano dal Team Bike Tartaggia, mentre Riccardo Marzanati dal Madonna di Campagna. Sono liguri invece Nicolò Prato dal GS Levante, Sebastiano Pittella dal Quiliano Bike e Matteo Novaro dall’Andora. Dalla Lombardia invece rinforzano la squadra piemontese Emanuele Cacciatore, ex Busto Garolfo, e Filippo Proverbio dell’Abbiategrasso.

Il primo appuntamento per la formazione guidata dal DS Raffaele Carlomagno è fissato per domenica 17 a Montichiari (Bs), nell’ambito del 7° Memorial Montanari, 100 chilometri su un circuito mosso.