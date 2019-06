Cuspo Rugby Festival: fine anno col botto, al lavoro per una nuova grande stagione

Giornate come quelle dell’8 giugno a Giarole se ne vedono poche in provincia. Centinaia di atleti di ogni età, dall’under 6 agli ‘old’ si sono avvicendati al CUSPO Rugby Park dal mattino alla seraper una grande festa dedicata al rugby. La terza edizione della festa di fine anno della sezione rugby del CUS Piemonte Orientale è stata un successo di partecipanti: sportivi, genitori e simpatizzanti hanno contribuito alla buona riuscita della giornata, dimostrando nei fatti quanto siano attaccati al progetto rugbistico in continua espansione (a settembre l’inaugurazione dellanuova Casa del Rugby ad Alessandria).

“Nonostante fossimo già oltre la fine di molti dei campionati i ragazzi hanno dimostrato ancoradi avere molta voglia di giocare e di competere e per ricordare Dario Dolcino”, dice il responsabile tecnico Lorenzo Nosenzo, “Un amico del CUSPO e per alcuni un grande allenatore: il rugby è anche questo”. Hanno partecipatole società partners della Rugby AcademyParrocchia Santa Rita Junior Rugby, ASD Rugby Sant’Andrea di Vercelli, Acqui Rugby Septebrium (per il progetto Black Herons – U16) e Apd Alessandria Rugby.

La giornata è proseguita con il touch rugby maschile e femminile delle Bonardas. In campo si è vista determinazione e grinta con gli amici del Cus Pavia e de Le Frecce. Da segnalare l’ingresso in campo di Venusia Adamo, Francesco Galluzzo e Noureddune Arroub all’esordio sportivo nel rugby touch.

Una giornata significativa per Patrizia Raffaelli, pilastro della CUSPO Rugby Academy e delle Bonardas, un momento di ricordi e sostegno.

Bonardas in questo anno sono cresciuti ed hanno consolidato l’identità del team, dimostrando di evolversi e creare positività. L’ingresso dei papà in squadra è stato il primo passo perintegrare la realtà di ‘old’. Un grazie a Liborio Governale Massimo Zogno Alfredo de Crescenzo Giuseppe Mirabella e Michele Carpani pionieri nel Rugby Touch. A Patrizia Tramarin il merito di essere stata la prima a crederci e l’unica a non mollare mai.

La bella giornata di sole non ha impedito alle nostre atlete seniores femminile di cimentarsi in una partita dimostrativa che comunque non è stata priva di momenti di agonismo veri, per ildivertimento del pubblico. “L’incontro ha denotato una crescita costante dal punto di vistatecnico/tattico della nostra squadra femminile”. Ha commentato il DS Gianni Borrelli.

Ospite della giornata, Danilo Fischietti delle Zebre Rugby, miglior giocatore del Campionato TOP12, che si è intrattenuto al campo con gli atleti e le giovani promesse della palla ovale. La Presidentessa del CUSPO Alice Cometti e il Segretario Generale Alessio Giacomini lo hanno omaggiato con la t-shirt della sezione rugbistica.