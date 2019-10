Una vigilia di Ognissanti in stile gotico alla Biblioteca Civica di Alessandria

Giovedì 31 ottobre alle ore 18 la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria (Piazza Vittorio Veneto 1) ospiterà una serata a ingresso libero sotto il segno del “gotico” con letture ricavate da brani celebri di autori classici ed universalmente riconosciuti come capolavori del genere, in una delle sue sale più belle, impreziosita da libri antichi.

La sera di Halloween (in lingua inglese All Hallows’Eve, ovvero la vigilia di Ognissanti) la cultura letteraria affiancherà le suggestioni stagionali, per celebrare – come le antiche popolazioni celtiche dalla cui tradizione è stata declinata in chiave cristiana la festività del Primo novembre – la stagione del raccolto, l’avvento della stagione fredda, il legame tra il terreno e l’ultraterreno.

«L’intento è quello di offrire cultura all’interno di una splendida location della nostra meravigliosa Biblioteca “Francesca Calvo”, avente sede in Piazza Vittorio Veneto, e farla ‘vivere’ dagli appassionati del tema gotico in una serata che non vogliamo lasciar passare inosservata», dichiara Cristina Antoni, Presidente dell’ASM Costruire Insieme.

«Il tema è affascinante, suggestivo, emozionante – spiega la Presidente Antoni. Nell’ambito della promozione alla lettura, di cui siamo artefici in questa sede, permetterà al pubblico di ascoltare , egregiamente interpretati da Ilaria Ercole, Fulvia Maldini e Luciano Tirelli, brani particolari, deliziosi ma forse non troppo conosciuti, come il Canto dell’Odio dello scapigliato poeta Lorenzo Stecchetti (vero nome Olindo Guerrini), ottocentesco direttore della Biblioteca di Ravenna. Saranno letti anche brani di Edgar Allan Poe, Carducci, Wilde, Lovecraft e altri. La cornice sarà ad effetto, con tanto di make up, offerto da Spaltra di Geromina Benso e APS Spaltra per il sociale e saranno presenti alcuni costumi a tema, realizzati dall’Istituto di Moda di Alessandria con metodo Burgo di Elena Derro. Ringraziamo per il sostegno il gruppo Amag S.P.A. e la Geromina Benso Spaltracompany, insieme all’Associazione Cultura Viva».

Al termine, per tutti i presenti un aperitivo “Stregato” con tanto di cappello da strega, realizzato da Marengo Gourmand.

L’iniziativa è realizzata da CulturAle ASM Costrurie Insieme (per informazioni è possibile contattare il centralino al n. 0131.234266), dalla Biblioteca Civica “Francesca Calvo” e dall’ Amministrazione Comunale di Alessandria.

Barbara Rossi