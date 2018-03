L’Associazione SpazioIdea e il Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato organizzano la Conferenza MARGHERITA PALEOLOGO, UNA PRINCIPESSA DEL RINASCIMENTO – Alessandria, domenica 25 marzo 2018, Chiesa di San Giacomo della Vittoria – Via San Giacomo della Vittoria n. 56. Ore 17,30. Intervengono ROBERTO MAESTRI e NADIA GHIZZI

​Ingresso libero​

La conferenza intende presentare la figura di colei che fu la prima donna a governare uno Stato in Europa.

Margherita Paleologo fu lo specchio del suo tempo, un’epoca in cui l’antico Marchesato di Monferrato doveva sopravvivere al mutare dei tempi e poteva farlo solo attraverso un’alleanza matrimoniale utile a scongiurarne la scomparsa dallo scacchiere politico; tale scelta risulterà “vincente” e garantirà la conservazione dell’autonomia del Monferrato per un ulteriore arco temporale di quasi due secoli. Margherita, una volta giunta alla corte dei Gonzaga di Mantova, cominciò un percorso di formazione culturale che la gratificherà delle attenzioni della suocera Isabella d’Este e la predisporrà alle due reggenze dello stato gonzaghesco che rappresenteranno la prova della sua preparazione in qualità di preminente figura politica con doti assolutamente inaspettate al momento della sua comparsa in quel tormentato mondo cinquecentesco.

Margherita valorizzerà il Santuario di Crea trasformandolo nel luogo di riferimento religioso del Monferrato e incoraggiando poi il Culto Mariano nel Mantovano: presso i Santuari delle Grazie di Curtatone e della Comuna di Ostiglia.

Margherita fu particolarmente attenta all’arte del suo tempo: sostenendo Giulio Romano e promuovendo quel processo di sviluppo che permise a Mantova di divenire con Vincenzo I Gonzaga, suo nipote, una delle capitali europee della cultura: un percorso avviato proprio grazie alla Duchessa ed al suo consorte Federico II Gonzaga.