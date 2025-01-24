IN EVIDENZA Politica Video

La premier Meloni: “L’escalation in Ucraina conviene solo alla Russia”

Di

Set 24, 2025


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) -“La parola provocazione è una parola corretta, però proprio perché si tratta di provocazioni penso sia molto importante ragionare a sangue freddo, perché una escalation conviene solamente a Putin e alla Russia, che sono oggettivamente in difficoltà”. Così la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a New York, sulle manovre russe nello spazio aereo europeo. “Penso che noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo per non cadere in queste trappole, in queste provocazioni, poi è evidente che quando c’è un aereo militare che può rappresentare una minaccia perchè sorvola il proprio spazio aereo si abbatte perché questo prevedono le norme. Non che questo significhi automaticamente un’escalation, però penso che noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo per evitare un’escalation che chiaramente conviene solamente alla Russia”, ha aggiunto.

ads/fsc/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

NAS, controlli estivi in tutta Italia: irregolarità al 37%

Set 25, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA

Guida ai conti correnti per minori: funzionalità essenziali e come scegliere quello giusto per i tuoi figli

Set 25, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

La presidente Von der Leyen: “Abbattere i jet russi è un’opzione sul tavolo”

Set 25, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi

‘Acquinbanda’, il festival delle bande musicali ad Acqui Terme dal 26 al 28 settembre

Set 25, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

NAS, controlli estivi in tutta Italia: irregolarità al 37%

Set 25, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

ll Centro Antiviolenza me.dea ha inaugurato la nuova sede di via Guasco 47

Set 25, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Economia IN EVIDENZA

Guida ai conti correnti per minori: funzionalità essenziali e come scegliere quello giusto per i tuoi figli

Set 25, 2025 Raimondo Bovone