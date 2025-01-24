Il governatore Schifani: “Azzerato il disavanzo in Sicilia, dati senza precedenti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono dati che ci incoraggiano, dati senza precedenti, che ci consentono di azzerare il disavanzo di 800 milioni di euro e di avere una maggiore disponibilità di 2.2 miliardi che utilizzeremo per investimenti. Il percorso di crescita della Sicilia che abbiamo avviato trova conferma oggettiva in queste nuove maggiori entrate. Questi sono numeri inconfutabili”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrando i cronisti a Palazzo d’Orleans, al termine della riunione della giunta, per fare il punto sulla situazione finanziaria della Regione. col3/pc/mca2

