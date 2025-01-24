Economia IN EVIDENZA Video

Il governatore Schifani: “Azzerato il disavanzo in Sicilia, dati senza precedenti”

Set 24, 2025
PALERMO (ITALPRESS) – “Sono dati che ci incoraggiano, dati senza precedenti, che ci consentono di azzerare il disavanzo di 800 milioni di euro e di avere una maggiore disponibilità di 2.2 miliardi che utilizzeremo per investimenti. Il percorso di crescita della Sicilia che abbiamo avviato trova conferma oggettiva in queste nuove maggiori entrate. Questi sono numeri inconfutabili”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrando i cronisti a Palazzo d’Orleans, al termine della riunione della giunta, per fare il punto sulla situazione finanziaria della Regione.col3/pc/mca2

