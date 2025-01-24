Meloni “Irresponsabile usare la sofferenza Gaza per attaccare il Governo”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Dobbiamo dirci la verità, io non sono stupida, vedo quello che sta accadendo. Quello che accade nello specifico in Italia non ha come obiettivo alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza. Si punta a fare cosa? Si punta a bloccare l’Italia? Ci saranno altri episodi di violenza? Questo non porterà alcun risultato per la popolazione di Gaza, o qualcuno pensa che Hamas rilasci gli ostaggi perché l’USB indice lo sciopero? Dico: cerchiamo di essere seri, quindi io so che cosa sta accadendo, lo vedo, mi pare oggettivamente irresponsabile utilizzare una questione come la sofferenza del popolo palestinese per attaccare il governo italiano, ma mi rendo conto che, probabilmente, l’opposizione italiana, non avendo grandi materie sulle quali mobilitarsi in patria, le va a cercare in Palestina”. Così la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a New York a margine dell’Assemblea dell’Onu.

Fonte video: Palazzo Chigi