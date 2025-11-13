Salute & Scienza Video

Tumori maschili: LILT lancia la campagna di prevenzione “Nastro Blu”

Di

Nov 13, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Una rete capillare di iniziative in tutta Italia, con visite urologiche, incontri divulgativi e scientifici, pannelli informativi, attività nelle scuole e nei luoghi di lavoro, oltre a campagne social e spazi di ascolto: con l’obiettivo di invitare gli uomini a prendersi cura di sè, per prevenire le più frequenti patologie oncologiche maschili, la Lilt-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha presentato a Roma la campagna nazionale “Nastro Blu 2025”. Testimonial della campagna Beppe Convertini.

f04/fsc/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Taiwan, le immagini del tifone Fung-wong

Nov 13, 2025
Attualità Politica Video

L’ambasciatore Schiltz: “Senza gli italiani, oggi il Lussemburgo non sarebbe quello che è”

Nov 13, 2025
Attualità Economia Video

Il governatore Rocca: “Dalla Regione Lazio 2,1 milioni per Gaza e la Cisgiordania”

Nov 13, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Taiwan, le immagini del tifone Fung-wong

Nov 13, 2025
Attualità Politica Video

L’ambasciatore Schiltz: “Senza gli italiani, oggi il Lussemburgo non sarebbe quello che è”

Nov 13, 2025
Salute & Scienza Video

Tumori maschili: LILT lancia la campagna di prevenzione “Nastro Blu”

Nov 13, 2025
Attualità Economia Video

Il governatore Rocca: “Dalla Regione Lazio 2,1 milioni per Gaza e la Cisgiordania”

Nov 13, 2025