Attualità Politica Video

L’ambasciatore Schiltz: “Senza gli italiani, oggi il Lussemburgo non sarebbe quello che è”

Di

Nov 13, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Senza l’apporto della storica comunità italiana “oggi il Lussemburgo oggi non sarebbe quello che è”. Lo afferma l’ambasciatore del Lussemburgo in Italia, Christophe Schiltz, intervistato dall’agenzia Italpress. Il diplomatico ha ricordato i primi italiani che andarono in Lussemburgo più di 100 anni fa. Dai 400 del 1890 la presenza è aumentata fino ai 25.000 di oggi, senza includere nel calcolo i lussemburghesi di origine italiana. “Gli italiani in Lussemburgo hanno contribuito notevolmente non solo alla ricchezza economica del Paese, ma anche a quella culturale e gastronomica, ovviamente”, osserva Schiltz.lcr/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Economia Video

Il governatore Rocca: “Dalla Regione Lazio 2,1 milioni per Gaza e la Cisgiordania”

Nov 13, 2025
Salute & Scienza Video

Talassemia, prospettive e nuove frontiere terapeutiche

Nov 13, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Petrolio: la raffinazione italiana è in grado di coprire la domanda interna

Nov 13, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Prevenzione dei tumori maschili, Lilt lancia la campagna “Nastro Blu”

Nov 13, 2025
IN EVIDENZA

Taiwan, le immagini del tifone Fung-wong

Nov 13, 2025
Attualità Politica Video

L’ambasciatore Schiltz: “Senza gli italiani, oggi il Lussemburgo non sarebbe quello che è”

Nov 13, 2025
IN EVIDENZA

Papiro Sarda inaugura il nuovo impianto a GNL e accelera sulla transizione

Nov 13, 2025