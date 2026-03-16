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Il ministro Tajani: “Rafforzare la missione Aspides, ma no all’allargamento a Hormuz”

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Mar 16, 2026
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo parte dell’UE, siamo alla guida della missione Aspides, che credo debba essere rinforzata, per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso e a Suez. Continueremo a lavorare in quella direzione, disposti anche a rinforzare la missione Aspides e la missione Atalanta, però non mi pare che siano missioni che si possano allargare allo stretto di Hormuz, anche perché sono missioni diverse. Credo sia giusto continuare a lavorare nel Mar Rosso per garantire il traffico marittimo e, per quanto riguarda Hormuz, credo debba prevalere la linea della diplomazia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Esteri UE.xf4/ads/mca1

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