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Elezioni suppletive Reggio Calabria: l’esultanza di Roscioli e Occhiuto dopo la vittoria

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Set 28, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 51,02%, ha vinto le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria dopo lo scrutinio di tutte le 487 sezioni. A seguire al 36,59% Francesco Antonio Benedetto del centrosinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci si è fermato al 10,94% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare ha chiuso con l’1,44%. Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto esulta insieme a Roscioli commentando “Vittoria!” su X e postando un video dei festeggiamenti.(Fonte video: ufficio stampa Occhiuto)
pc/red

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