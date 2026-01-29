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Imprese e lavoro, nasce l’Osservatorio sull’IA

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Set 29, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Accompagnare imprese e lavoratori nella trasformazione digitale, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese. E’ questo l’obiettivo dell’Osservatorio sull’intelligenza artificiale di UniEticPMI, presentato a Milano. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra oltre 20 enti di formazione e diverse realtà del mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di promuovere una conoscenza consapevole dell’IA e favorirne un’adozione responsabile. La partecipazione di FonARCom si inserisce in un percorso che lega innovazione e sviluppo delle competenze.
mgg/azn

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