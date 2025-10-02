La premier Meloni sullo sciopero di domani: “Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”

ROMA (ITALPRESS) – “Il popolo italiano nei prossimi giorni affronterà, temo, diversi disagi, per una questione che mi pare centri poco con la vicenda palestinese. Ce lo spiegano i sindacati. Mi sarei aspettata che, almeno su una questione che reputavano così importante, non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il week-end lungo e la rivoluzione non stanno insieme”. Così il premier Giorgia Meloni, a margine del vertice UE in corso a Copenaghen, parla dello sciopero generale indetto per domani da Cgil e Usb per Gaza e la Flotilla. sat/mca1

(Fonte video: Palazzo Chigi)

