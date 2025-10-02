Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Tajani sulla Flotilla: “I 22 italiani fermati sono in buone condizioni”

Ott 2, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “L’operazione si concluderà nella giornata di oggi, l’arrivo ad Ashdod richiederà ancora diverse ore. Una volta nel porto, i membri saranno identificati per poi essere trasferiti in Europa. Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati, ma continueremo a monitorare la situazione. I nostri connazionali sono in buone condizioni”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso delle comunicazioni alla Camera. Poi ha proseguito: “Forse per la prima volta si intravede un concreto spiraglio di pace, ma non dobbiamo nutrire illusioni premature. Il percorso non sarà facile, ma se tutti i protagonisti avranno la forza di percorrerlo fino in fondo, potrebbe essere la svolta che cambia la storia del Medio Oriente. Gaza non è Hamas, i palestinesi non sono Hamas, ma sono le prime vittime di Hamas. Gli abitanti di Gaza sono usati come scudi e hanno subito in modo drammatico gli effetti delle operazioni di Israele, andate ben al di là il diritto alla difesa. La crisi umanitaria a Gaza è inaccettabile, questa carneficina deve finire. Come saremo sempre amici del popolo palestinese, lo saremo con il popolo israeliano”.

