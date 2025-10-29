IN EVIDENZA Politica Video

Il governatore Schifani: "La Sicilia sta vivendo un momento magico"

Ott 29, 2025
CATANIA (ITALPRESS) – “La Sicilia sta vivendo un momento magico in questa legislatura, grazie all’impegno il governo nazionale, del ministro Salvini, il premier Meloni e del nostro governo che sta facendo da controcanto a quello che è l’impegno finanziario dell’esecutivo centrale. Siamo qui per collaborare, cosi come abbiamo collaborato finanziariamente con il governo centrale stanziando 1 miliardo e trecento milioni per la realizzazione del ponte sullo Stretto. La politica del fare credo che sia utile ai cittadini e serve a tutti i nostri amici corregionali per credere sempre di più nella possibilità di ulteriore crescita della Sicilia, non cambiamento. Lavoro per migliorarla non per cambiarla, perché sono orgoglioso della mia sicilianità, orgoglioso del mio popolo, orgoglioso di quello che stiamo facendo tutti assieme”. Lo ha dichiarato il presidente delle Regione, Renato Schifani, alla stampa prima dell’inaugurazione della nuova linea Bicocca – Catenanuova tratto dell’itinerario Palermo, Catania, Messina.xo5/pc/mca1

