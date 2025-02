San Marino Song Contest, Pedini Amati: “Grande evento, più visibilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi aspetto che questo grande evento per la Repubblica di San Marino, unico nel suo genere, possa avere ancora più visibilità, come merita. Non vogliamo copiare nessuno: vogliamo semplicemente far sì che una selezione di cantanti da tutto il mondo possa partecipare, così come è accaduto in questi anni, e giocarsela per andare sul palco dell’Eurovision Song Contest per la Repubblica di San Marino. Questa era la nostra volontà fino dal principio e ci stiamo riuscendo”. Lo ha detto Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l’Expo, l’Informazione e l’Attrazione degli investimenti turistici della Repubblica di San Marino, a margine della conferenza stampa di presentazione del San Marino Song Contest.

xi2/mgg/gsl

Navigazione articoli