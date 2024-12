Ovaio policistico, Unfer (EGOI-PCOS) “Personalizzare le cure”

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 ricorre il 90º anniversario del Report di Irving Freiler Stein e Michael Leventhal, “Amenorrea associata a ovaie policistiche”, che per la prima volta descrisse la Sindrome dell’Ovaio Policistico. Questo disordine endocrino-metabolico, che interessa circa il 10% delle donne in età fertile, continua a rappresentare una sfida sia per la diagnosi che per il trattamento.Vittorio Unfer, ginecologo e co-fondatore di EGOI-PCOS.

Per commemorare questo importante traguardo, l’Associazione scientifica EGOI-PCOS, composta da 50 esperti internazionali, ha annunciato una serie di eventi scientifici e formativi intitolati “Il tango della PCOS”, che si svolgeranno in diverse città italiane e a livello internazionale.

mgg/gtr

Navigazione articoli