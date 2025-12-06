Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “Il volontariato è una leva possente per dare vicinanza”

Di

Dic 6, 2025
PALERMO (ITALPRESS) – “La prossimità rende migliori e gratificanti le nostre vite. Qualche scettico si chiede a cosa serve il volontariato, ma l’Istat ci dice che quasi 5 milioni di persone dedicano ogni anno il loro tempo non a sé stessi, ma agli altri: questo rappresenta un grande patrimonio basato sulla gratuità e un impegno, sia organizzato che individuale, che riflette una comunità non ripiegata su sé stessa, ma che sviluppa valori di coesione sociale”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento alla cerimonia di chiusura di ‘Palermo Capitale italiana del volontariato 2025’, al Teatro Massimo, nel capoluogo siciliano. “Il volontariato è una leva possente per dare vicinanza, calore umano, fraternità e un senso alle relazioni sociali, con attenzione particolare alle fragilità”.
vbo/mca2
Fonte video: Quirinale

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cina, lago Poyang. Grande migrazione invernale degli uccelli

Dic 6, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Droni e missili ipersonici russi lanciati su Kiev

Dic 6, 2025
Economia Video

Spese di dicembre, tredicesime più ricche per consumi e regali

Dic 6, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cina, lago Poyang. Grande migrazione invernale degli uccelli

Dic 6, 2025
TOP NEWS

Kallas “Gli Usa sono ancora il maggiore alleato dell’Unione Europea”

Dic 6, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “Il volontariato è una leva possente per dare vicinanza”

Dic 6, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Droni e missili ipersonici russi lanciati su Kiev

Dic 6, 2025