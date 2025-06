Obesità femminile in aumento, i nuovi farmaci fanno ben sperare

ALBANO LAZIALE (ITALPRESS) – Negli ultimi decenni, specie in corso e nel post pandemia, l’obesità ha subito una forte crescita con un incremento del 38% tra il 2003 e il 2023, secondo gli ultimi dati Istat, coinvolgendo circa 6 milioni di italiani, a discapito soprattutto delle donne che presentano un’incidenza triplicata a fronte di numeri “solo” raddoppiati nell’uomo.

Oggi nuovi farmaci consentono di meglio gestire e controllare l’obesità. Di questo si è parlato in occasione del “3° AME Obesity Update: trattamento dell’obesità e delle sue complicanze” ad Albano Laziale, promosso da Ame, Associazione Medici Endocrinologi.

