Migliaia di sostenitori di Trump attendono il comizio sotto la pioggia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La pioggia e le temperature ampiamente sotto lo zero non bastano per fermare i sostenitori del presidente eletto Donald Trump che, a più di un’ora dall’apertura delle porte della Capital One Arena, dove oggi è previsto il comizio del magnate, si sono presentati all’appuntamento con grande anticipo, formando una coda chilometrica. Dotati di impermeabili e ombrelli i sostenitori di Trump attendono il “Make America Great Again Victory Rally”, organizzato il giorno prima del giuramento presidenziale, che in virtù delle temperature gelide si svolgerà nella Rotonda del Campidoglio.

