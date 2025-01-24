PNRR, il ministro Foti: “Il Governo ha raggiunto tutti gli obiettivi”

ROMA (ITALPRESS) – “Fino a prova contraria, a questo Governo gli obiettivi li ha raggiunti tutti. Noi non abbiamo contabilizzato gli acconti”. Così il ministro per gli Affari Europei, PNRR e politiche di coesione Tommaso Foti nel corso del question time alla Camera. “Ad oggi sono attivi 447.000 progetti, tutti finanziati. C’è stato un aumento di oltre 130.000 progetti finanziati rispetto alla mia ultima comunicazione: 294.000 sono stati conclusi, 28.000 sono in fase di conclusione e 109.000 sono in fase di esecuzione, in ragione anche della complessità dei progetti stessi. Per quanto riguarda i ritardi, consultando le banche e i dati, si può facilmente ricavare che ad oggi sono impegnati 192 miliardi dei 194,4 miliardi, pari cioè al 99,8%”.

Nel PNRR ‘la missione 6’, quella sulla salute, “dipende quasi in via esclusiva dalle regioni. Il 6 marzo è stata fatta una cabina di regia con i governatori, per chiedere a che punto fossero su vari interventi tra cui case e ospedali di comunità. C’è stat,o detto: ‘non preoccupatevi, gli obiettivi li raggiungiamo tuttì. Non è che si possono aprire incidenti istituzionali a fronte di presidenti e assessori che si assumono la responsabilità di dire che gli obiettivi saranno raggiunti tutti”.

-Foto: Ipa Agency-

(ITALPRESS).