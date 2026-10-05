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Mattarella a Palermo all’anteprima del film sulla vita di Biagio Conte

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Ott 5, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro Massimo di Palermo, in occasione della proiezione in anteprima del film “Sul Cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte”, diretto da Costanza Quatriglio e interpretato da Alessio Vassallo, nel ruolo del missionario laico scomparso nel 2023, e da Donatella Finocchiaro. Presenti anche, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, la produttrice del film Gloria Giorgianni e don Pino Vitrano, presidente della Missione di Speranza e Carità.

sat/azn
(Fonte video: Quirinale)

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