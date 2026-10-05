Attualità IN EVIDENZA Video

Difesa, a Venezia riunione ministeriale Adrion. Il ministro Crosetto: “Insieme più forti”

Di

Ott 5, 2026
VENEZIA (ITALPRESS) – Si è svolta a Venezia, a bordo di Nave Amerigo Vespucci, la Riunione Ministeriale ADRION (Adriatic and Ionian Initiative), presieduta dal ministro della Difesa Guido Crosetto con i colleghi di Albania, Croazia, Grecia, Montenegro e Slovenia.
“Abbiamo parlato di sicurezza, cooperazione e responsabilità condivisa. Ho ringraziato i colleghi per la qualità, la franchezza e lo spirito costruttivo del confronto – ha detto Crosetto – e il punto, per me, è semplice: nessun Paese europeo può pensare di affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti, dalle minacce convenzionali a quelle ibride e tecnologiche, che sono sempre più interconnesse, sempre più difficili da affrontare separatamente. L’esperienza di ADRION serve proprio a questo: trasformare una geografia condivisa in una capacità comune di agire. Mettere insieme informazioni, esperienze, strumenti e capacità”.sat/azn
(Fonte video: Ministero della Difesa)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 6 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 5, 2026 Raimondo Bovone
Cinema IN EVIDENZA Video

Mattarella a Palermo all’anteprima del film sulla vita di Biagio Conte

Ott 5, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA Teatro

Il corso di recitazione al Kristalli parte fra un mese: Bagliani & Cazzola fanno 13 con 27 iscritti

Ott 5, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Calcio Sport

Nations League: l’Italia batte 3-1 la Turchia e balza al 2° posto del girone

Ott 5, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 6 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 5, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Europei U21: l’Italia batte 6-2 la Polonia e si qualifica come 1^ del girone

Ott 5, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Difesa, a Venezia riunione ministeriale Adrion. Il ministro Crosetto: “Insieme più forti”

Ott 5, 2026