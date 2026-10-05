Il corso di recitazione al Kristalli parte fra un mese: Bagliani & Cazzola fanno 13 con 27 iscritti

Il titolo del Corso di recitazione Facciamoteatro ‘26-‘27 è ‘Tutto il mondo è palcoscenico’. Un concetto che torna sempre nei corsi di Massimo Bagliani e Isabella Cazzola, insegnato ad ogni lezione perché il mondo che ci circonda e le cose umane sono la grande ispirazione del teatro.

Quest’anno il corso ideato e diretto da Massimo e Isabella compie 13 anni; si avvale del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è aumentato il numero degli iscritti (27 rispetto ai 25 dell’ultima edizione) e sale ancora di livello.

Partirà fra un mese, mercoledì 4 novembre, e sarà tutto su Shakespeare, con un progetto che nasce dalla volontà di avvicinare gli allievi ai grandi testi attraverso un percorso teatrale che unisce studio e divertimento.

Le lezioni si svolgeranno al cineteatro Kristalli di Alessandria fino a maggio 2027, con il saggio-spettacolo in scena a giugno al teatro Alessandrino.

‘Facciamoteatro’ in Alessandria. Info tel. 338-3911977 www.facciamoteatro.it