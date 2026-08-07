Marcinelle, il ministro Calderone: “Il lavoro deve essere più sicuro”

CHARLEROI (BELGIO) (ITALPRESS) – “La ricorrenza del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle è per noi un momento per ricordare le vittime italiane che persero la vita, lavorando all’interno di una miniera di carbone. È un momento anche per celebrare non solo l’importanza del lavoro, ma l’importanza del lavoro sicuro e di una vita lavorativa che, all’insegna della sicurezza, possa consentire alle persone di vivere dignitosamente con le loro famiglie e di poter invecchiare di lavoro”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, in occasione del convegno, a Charleroi, “L’Europa del lavoro, dei popoli, della dignità” organizzato dal gruppo ECR per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. “Credo sia importante sottolineare anche che, in questo anniversario, celebriamo un risultato importantissimo: grazie alla proposta italiana, belga e di altri Paesi, l’8 agosto sarà la Giornata europea in memoria delle vittime per il lavoro”.

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