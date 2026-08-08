Alessandria: IKEA inaugura il 1° ‘Plan & Order’ al centro commerciale Panorama

IKEA Italia rafforza la propria presenza in Piemonte: ha inaugurato mercoledì scorso, 5 agosto, all’interno del Centro Commerciale Panorama, il 1° ‘plan and order point’ di Alessandria, pensato per essere ancora più vicino alle persone e accompagnarle nel dare forma agli spazi in cui vivono e lavorano, con un’esperienza semplice, flessibile e personalizzata.

Con una superficie di circa 200 mq, lo spazio è pensato alla progettazione di ogni ambiente della casa e degli spazi professionali. Nel plan and order point, i visitatori potranno lasciarsi ispirare da una selezione di soluzioni d’arredo e sviluppare progetti su misura, affiancati dai consulenti IKEA in ogni fase. Sarà inoltre possibile accedere all’intero catalogo di prodotti e scegliere le modalità e i tempi di consegna più adatti alle proprie necessità.

Con l’apertura del nuovo touchpoint di Alessandria, salgono a 6 i punti di incontro di IKEA in Piemonte. In occasione dell’apertura, IKEA rinnova il proprio impegno verso la comunità, collaborando con l’Associazione me.dea e con il suo centro antiviolenza. L’associazione offre accoglienza, consulenza psicologica, supporto legale e percorsi di autonomia e protezione. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Un posto da Chiamare Casa”, tramite il quale IKEA Italia si impegna da oltre 10 anni con istituzioni e associazioni per migliorare la qualità della vita delle persone più fragili.