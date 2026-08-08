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Alessandria: IKEA inaugura il 1° ‘Plan & Order’ al centro commerciale Panorama

DiRaimondo Bovone

Ago 8, 2026 , , , , ,

IKEA Italia rafforza la propria presenza in Piemonte: ha inaugurato mercoledì scorso, 5 agosto, all’interno del Centro Commerciale Panorama, il 1° ‘plan and order point’ di Alessandria, pensato per essere ancora più vicino alle persone e accompagnarle nel dare forma agli spazi in cui vivono e lavorano, con un’esperienza semplice, flessibile e personalizzata.

Con una superficie di circa 200 mq, lo spazio è pensato alla progettazione di ogni ambiente della casa e degli spazi professionali. Nel plan and order point, i visitatori potranno lasciarsi ispirare da una selezione di soluzioni d’arredo e sviluppare progetti su misura, affiancati dai consulenti IKEA in ogni fase. Sarà inoltre possibile accedere all’intero catalogo di prodotti e scegliere le modalità e i tempi di consegna più adatti alle proprie necessità.
Con l’apertura del nuovo touchpoint di Alessandria, salgono a 6 i punti di incontro di IKEA in Piemonte. In occasione dell’apertura, IKEA rinnova il proprio impegno verso la comunità, collaborando con l’Associazione me.dea e con il suo centro antiviolenza. L’associazione offre accoglienza, consulenza psicologica, supporto legale e percorsi di autonomia e protezione. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Un posto da Chiamare Casa”, tramite il quale IKEA Italia si impegna da oltre 10 anni con istituzioni e associazioni per migliorare la qualità della vita delle persone più fragili.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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