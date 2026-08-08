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Napoli, blitz in un campo nomadi: 1 arresto, 23 denunce e sequestro di armi e rame

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Ago 8, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – Un arresto, 23 persone denunciate e un ingente quantitativo di materiale sequestrato, tra armi e rame. È il bilancio di un’operazione straordinaria di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato a Napoli, all’interno del campo nomadi di Poggioreale, e a Gioia Tauro, nel Rione Ciambra. Nel corso delle attività, gli agenti hanno identificato 347 persone (di cui 187 con precedenti di polizia), controllato 153 veicoli ed eseguito 24 perquisizioni domiciliari. Quattro cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per la notifica di provvedimenti. A Gioia Tauro, le verifiche nel Rione Ciambra si sono concentrate su 24 perquisizioni domiciliari e sull’identificazione di 275 persone, di cui 139 già note alle forze dell’ordine. Sui 139 veicoli controllati, un camion con rimorchio e un’autovettura sono stati sequestrati perché privi di copertura assicurativa.

pc/r

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