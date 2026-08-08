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Confagricoltura: luglio e agosto trainano le vacanze in campagna, settembre promette bene

DiRaimondo Bovone

Ago 8, 2026 , , , , ,
La vacanza in agriturismo è ideale per le famiglie

Un luglio che ha confermato la forte attrattività delle vacanze in campagna, un agosto che si annuncia molto positivo e un settembre che registra già segnali incoraggianti nelle prenotazioni. È un’estate all’insegna dell’ottimismo per gli agriturismi, sostenuti da una domanda che continua a premiare la qualità dell’accoglienza rurale, la varietà delle esperienze offerte e la valorizzazione delle eccellenze locali. Dalle colline fino alle campagne, il turismo esperienziale si conferma una delle formule più apprezzate da italiani e stranieri in cerca di relax, contatto con la natura e buona cucina.

LE PAROLE – Così Lorenzo Morandi, presidente di Agriturist Piemonte: “Le prenotazioni registrate finora ci restituiscono un quadro positivo e confermano la solidità dell’attrattività degli agriturismi italiani È il riconoscimento del lavoro svolto dagli agriturismi nel proporre un’accoglienza di qualità, con servizi sempre più in linea con le aspettative di chi cerca benessere, sostenibilità, e ama scoprire le tradizioni locali. Non a caso, l’80% degli ospiti indica proprio questi elementi tra le principali motivazioni di scelta”.
Così Vittorio Giulini, presidente di Agriturist Alessandria: “Dopo un lugli positivo, le prenotazioni per agosto e settembre evidenziano un buon andamento, anche se resta l’incognita delle prenotazioni last minute, in crescita in quei 2 mesi”.

Le rilevazioni di Confagricoltura indicano una buona performance delle strutture, con una domanda orientata verso soggiorni che integrano ospitalità e possibilità di attività esperienziali, come le visite in cantina con degustazioni guidate (25%), escursioni (18%), attività per bambini, sport come trekking, cicloturismo. A influire sulle scelte dei turisti è anche il caldo sempre più intenso, che favorisce soggiorni, anche brevi, in collina e montagna e una maggiore propensione a viaggiare fuori dai periodi di picco, che influenzano anche le scelte delle destinazioni.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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