Venerdì 8 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
L’immaginazione domina su di noi più della realtà. (Jean de la Fontaine)
Santi del giorno
San Domenico di Guzmàn (Sacerdote), San Ciriaco di Roma (Diacono e Martire), San Famiano (Venerato a Gallese), San Severiano (Martire), Sant’Altmann di Passavia (Vescovo), Sant’Emiliano di Cizico (Vescovo e Martire).
Accadde oggi
- 1786 prima scalata del Monte Bianco. Cominciò con la sfida lanciata dal naturalista svizzero Horace-Bénédict De Saussure, che nel 1760 mise in palio 3 ghinee (moneta britannica d’oro) per il primo che fosse riuscito a raggiungere la vetta. Nel 1786, dopo vari tentativi falliti, il cercatore di cristalli Jacques Balmat e il medico Michel Gabriel Paccard, nativi di Chamonix ma italiani di passaporto, riuscirono nell’impresa. Alle 18.23 misero piede sulla vetta dopo 14 ore di scalata.
- 1956 tragedia di Marcinelle. Nella miniera belga, per un errore umano, un carrello tranciò un cavo elettrico e il corto circuito provocò un incendio. A 975 metri di profondità si scatenò l’inferno e ogni tentativo di soccorso fu vano. Persero la vita 262 operai, di cui 136 italiani. All’origine della tragedia il cavo dell’olio, vicino a quello elettrico: ciò favorì il diffondersi delle fiamme in tutta la miniera, che oggi è ‘luogo della memoria’ e museo sulla storia dell’attività estrattiva e industriale.
Nati famosi
- Emiliano Zapata (1879-1919), Messico, rivoluzionario. Nato ad Ayala, guerrigliero, fu protagonista insieme a Pancho Villa della Rivoluzione messicana. Dopo aver difeso i diritti dei contadini, scelse la lotta armata, necessaria per ridistribuire la terra ai lavoratori. Il suo motto fu “preferisco morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio”. Finì assassinato.
- Dino De Laurentiis (1919-2010), Italia, produttore cinematografico. Nato a Torre Annunziata (NA), produsse film di altissimo rilievo e conquistò 2 Oscar per il miglior film straniero (‘La strada’ e ‘Le notti di Cabiria’ di Fellini). Fu zio di Aurelio de Laurentiis, attuale patron del Napoli, in quanto fratello minore del padre Luigi.
- Dustin Hoffman (1937), Usa, attore. Nato a Los Angeles, è uno dei miti di Hollywood. Figlio d’arte, dopo il master all’Actors Studio di New York provò col teatro, ma non ebbe fortuna, vivendo fino ai 30 anni in povertà. La svolta nel ’67: il regista Mike Nichols lo notò in TV e lo scritturò per ‘Il Laureato’. In mezzo secolo di carriera ha girato 62 film e ottenuto più di 40 premi, tra cui 2 Oscar per ‘Kramer contro Kramer’ (’79) e ‘Rain man’ (’89), più 1 Leone d’oro alla carriera (’96). Sposato 2 volte, ha 6 figli.
- The Edge (1961), Inghilterra, musicista. Nato a Barking (Londra) da genitori gallesi, David Howell Evans studiò piano e chitarra a Dublino, prendendo la cittadinanza irlandese. Nel ’76 incrociò Bono Vox, Adam Clayton e Larry Mullen, dando vita agli ‘U2’. Indicato da ‘Rolling Stone’ tra i 40 migliori chitarristi di tutti i tempi, è soprannominato ‘The Edge’ (lo spigolo o il limite) sia per il profilo che per la propensione a sfruttare lo strumento al massimo.
- Roger Federer (1981), Svizzera, tennista. Nato a Basilea, detto ‘King Roger’ o ‘The Swiss Maestro’, è considerato uno dei migliori tennisti di sempre. Vinse 20 Slam (8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open, 1 Roland Garros), 6 ATP finals, 28 ATP Masters 1000, 24 ATP 500 e 25 ATP 250. È uno degli 8 tennisti ad aver conseguito il ‘Career Grand Slam’, cioè aver vinto almeno una volta tutti e quattro i tornei ‘Slam’. Vinse anche la Coppa Davis ’14 con la Svizzera, l’oro olimpico in doppio con Wawrinka (Pechino ’08) e l’argento olimpico in singolare (Londra ’12). È il giocatore con più settimane consecutive al ‘numero 1 del mondo (237), mentre il suo ‘prize money’ (somma dei premi vinti nei tornei) è di circa 130.000.000 di dollari. Ha passaporto sudafricano come la madre ed è sposato (’09) con l’ex-tennista slovacca Miroslava Vavrinec, da cui sono nati 4 figli: le gemelle Myla Rose e Charlene Riva (’09) e i gemelli Leo e Lennart (’14). Si ritirò a settembre 2022.
- Danilo Gallinari (1988), Italia, cestista. Nato a Sant’Angelo Lodigiano (LO), alto 208 cm, è figlio d’arte. In Italia giocò con Casalpusterlengo, Pavia e Milano,, dal 2008 in NBA: N.Y. Knicks, Denver Nuggets, L.A. Clippers, Oklahoma Thunders, Atlanta Hawks (contratto di 3 anni a 61.5 milioni $, sportivo italiano più pagato al mondo), poi Boston Celtics, Washhington Wizards, Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. In nazionale ha 77 presenze e 1.096 punti. Ora gioca a Portorico nei Vaqueros de Bayamòn.