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Leucemia mieloide cronica, cure più efficaci e nuove prospettive

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Giu 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Fare il punto sulle nuove prospettive nella gestione della Leucemia Mieloide Cronica. Questo l’obiettivo dell’appuntamento “Leucemia mieloide cronica, 25 anni di progressi e uno sguardo al futuro” che ha riunito a Roma istituzioni, specialisti e associazioni di pazienti. Nel corso dell’incontro, realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Italia, è stato presentato l’Alliance Paper, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di un quadro condiviso di priorità per valorizzare innovazione ed efficacia terapeutica come leve per ottenere risposte durature.
xf4/mgg/gtr

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