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Energia, il ministro Pichetto: “Nei prossimi anni la domanda in Europa raddoppierà”

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Giu 30, 2026
MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – “Durante la conferenza di Montreal sono stati trattati molti temi energetici, dall’emergenza dovuta all’aumento alla prospettiva di grande sviluppo alla crescita dell’utilizzo di energia elettrica nei prossimi anni, con una domanda che verrà moltiplicata, raddoppiata in ambito europeo e triplicata in alcune aree del mondo”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’11^ Conferenza Globale sull’Efficienza Energetica dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, a Montreal.sat/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Mase)

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