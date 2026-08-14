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Crisi climatica: le farfalle migrano verso quote più alte

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Ago 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il cambiamento climatico sta ridisegnando la distribuzione delle farfalle a livello globale. È quanto emerge dal più ampio studio internazionale mai condotto sul tema, pubblicato sulla rivista Nature, che ha analizzato oltre 6.100 cambiamenti negli areali di distribuzione di 1.758 specie in tutti i continenti.
Alla ricerca hanno partecipato 68 esperti ed esperte, tra cui il biologo Elia Guariento di Eurac Research, impegnato da anni nel monitoraggio delle farfalle in Alto Adige e nell’area alpina. Qui gli effetti del riscaldamento globale sono già evidenti: diverse specie si stanno spostando verso quote più elevate e alcune stanno colonizzando ambienti dove in passato non erano presenti. Tra gli esempi anche la farfalla Apollo, osservata negli ultimi anni ad altitudini inattese.
Secondo lo studio, l’espansione degli areali è legata soprattutto all’aumento delle temperature e agli eventi meteorologici estremi. Al contrario, la riduzione delle popolazioni è spesso collegata ai cambiamenti nell’uso del territorio, come l’agricoltura intensiva e la perdita delle zone umide.
Un nuovo segnale degli effetti della crisi climatica sulla biodiversità, con gli ecosistemi che stanno rapidamente modificando i propri equilibri.
mgg/azn

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