Serie C, 2° turno playoff: Juventus Next Gen ancora in casa per la ‘sfida senza gol’ con la Pianese

Il regolamento aiuta e i precedenti pure: la Next Gen, contro la Pianese, sulla carta è favorita, però mai fidarsi. Le partite di calcio vanno giocate e si parte sempre da 0-0. Entrambe sono reduci da un pareggio casalingo (2-2 la Juve, 1-1 la Pianese), ed entrambe hanno eliminato due formazioni ‘rognose’: la Vis Pesaro, mai battuta dai bianconeri, e la Ternana, una della big del girone.

Questa volta però sono i torinesi di Brambilla (3-4-2-1) ad avere il vantaggio dei 2 risultati su 3 (vittoria e pareggio) per via della classifica migliore: Juve 5^ a 53 punti, Pianese 6^ a 50. E hanno pure un vantaggio psicologico: nei 4 precedenti i toscani non hanno mai segnato alla baby-Juve. Ma, come detto, ogni gara fa storia a sè e la Pianese di Birindelli (3-5-2), che in campionato ha pareggiato 17 volte su 38, dovrà vincere in trasferta per accedere alla fase nazionale.

La gara è secca e ad eliminazione diretta, senza supplementari e rigori; in caso di parità passa la Juve perché meglio classificata. Si gioca domani, mercoledì 6 maggio, alle ore 20 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Sono 4, positivi per la Juve: 2 vittorie, 2 pareggi, 2 gol fatti, 0 subìti.

Stagione ’19-’20, doppio successo bianconero: allo ‘Zecchini’ di Grosseto 1-0 (70′ Lanini su rigore), nel ritorno al ‘Moccagatta’ di nuovo 1-0 (14′ Brunori).

Stagione ’25-’26, invece, doppio 0-0.

ARBITRO – Gabriele Sacchi di Macerata

ASSISTENTI – Diego Spatrisano di Cesena e Luca Granata di Viterbo

QUARTO UFFICIALE – Gioele Iacobellis di Pisa

VAR – Daniele Rutella di Enna

AVAR – Edoardo Gianquinto di Parma

FVS IN ARCHIVIO, ARRIVA IL VAR – A partire dal 1° turno di playoff, essendoci molte meno partite, la serie C fa il salto di qualità, passando dal FVS, Football Video Support (2 chiamate per squadra a partita su episodi controversi), al VAR vero e proprio, gestito campo per campo con un furgone-regia, con l’aggiunta di telecamere (al ‘Moccagatta saranno 5, più 2 dedicate alla Goal Line Tecnology, posizionate dietro la bandierina del calcio d’angolo sul lato tribuna).

La postazione VAR in campo