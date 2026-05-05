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Serie C, 2° turno playoff: Juventus Next Gen ancora in casa per la ‘sfida senza gol’ con la Pianese

DiRaimondo Bovone

Mag 5, 2026 , , , , ,
La storica facciata dello stadio 'Moccagatta', costruito nel 1929

Il regolamento aiuta e i precedenti pure: la Next Gen, contro la Pianese, sulla carta è favorita, però mai fidarsi. Le partite di calcio vanno giocate e si parte sempre da 0-0. Entrambe sono reduci da un pareggio casalingo (2-2 la Juve, 1-1 la Pianese), ed entrambe hanno eliminato due formazioni ‘rognose’: la Vis Pesaro, mai battuta dai bianconeri, e la Ternana, una della big del girone.
Questa volta però sono i torinesi di Brambilla (3-4-2-1) ad avere il vantaggio dei 2 risultati su 3 (vittoria e pareggio) per via della classifica migliore: Juve 5^ a 53 punti, Pianese 6^ a 50. E hanno pure un vantaggio psicologico: nei 4 precedenti i toscani non hanno mai segnato alla baby-Juve. Ma, come detto, ogni gara fa storia a sè e la Pianese di Birindelli (3-5-2), che in campionato ha pareggiato 17 volte su 38, dovrà vincere in trasferta per accedere alla fase nazionale.
La gara è secca e ad eliminazione diretta, senza supplementari e rigori; in caso di parità passa la Juve perché meglio classificata. Si gioca domani, mercoledì 6 maggio, alle ore 20 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Sono 4, positivi per la Juve: 2 vittorie, 2 pareggi, 2 gol fatti, 0 subìti.
Stagione ’19-’20doppio successo bianconero: allo ‘Zecchini’ di Grosseto 1-0 (70′ Lanini su rigore), nel ritorno al ‘Moccagatta’ di nuovo 1-0 (14′ Brunori). 
Stagione ’25-’26, invece, doppio 0-0.

ARBITRO – Gabriele Sacchi di Macerata
ASSISTENTI – Diego Spatrisano di Cesena e Luca Granata di Viterbo
QUARTO UFFICIALE – Gioele Iacobellis di Pisa
VAR – Daniele Rutella di Enna
AVAR – Edoardo Gianquinto di Parma

FVS IN ARCHIVIO, ARRIVA IL VAR – A partire dal 1° turno di playoff, essendoci molte meno partite, la serie C fa il salto di qualità, passando dal FVS, Football Video Support (2 chiamate per squadra a partita su episodi controversi), al VAR vero e proprio, gestito campo per campo con un furgone-regia, con l’aggiunta di telecamere (al ‘Moccagatta saranno 5, più 2 dedicate alla Goal Line Tecnology, posizionate dietro la bandierina del calcio d’angolo sul lato tribuna).

La postazione VAR in campo

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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