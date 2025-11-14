Salute & Scienza Video

HIV, nuove conferme su terapie e profilassi a lunga durata

Nov 14, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il trattamento e la prevenzione dell’HIV stanno vivendo una profonda trasformazione grazie ai farmaci iniettabili a lunga durata d’azione. Si tratta dei cosiddetti long-acting, capaci di mantenere efficacia e tollerabilità con una sola somministrazione ogni due mesi. È quanto emerso dal 20° Congresso della European AIDS Clinical Society, che si è svolto nelle scorse settimane a Parigi, dove sono state presentate decine di studi dedicati alle nuove terapie e strategie preventive.
