Sonno, ecco i nemici più potenti

Ott 20, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Sonno: quali sono i suoi avversari più agguerriti? Perché alcuni farmaci, l’abuso di dispositivi digitali dopo cena e l’eccessivo allenamento fisico serale possono peggiorare la durata e la qualità del sonno? Nel centoseiesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, illustra i fattori biologici, ambientali e comportamentali che ostacolano il riposo notturno, e tutti gli accorgimenti per tornare a dormire bene.

