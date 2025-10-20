Mattarella a Bruxelles incontra i reali del Belgio

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita di Stato in Belgio insieme alla figlia Laura, è stato accolto con gli onori militari nella Place des Palais dal re Filippo e dalla regina Mathilde.L’incontro è proseguito all’interno del Palazzo Reale per la presentazione delle delegazioni ufficiali, la firma del Libro d’Onore, e il consueto scambio di doni e di onorificenze. In seguito, il presidente Mattarella si è recato al Monumento della Tomba del Milite Ignoto per la cerimonia di deposizione di una corona.

(Fonte video: Quirinale)