Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella a Bruxelles incontra i reali del Belgio

Di

Ott 20, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita di Stato in Belgio insieme alla figlia Laura, è stato accolto con gli onori militari nella Place des Palais dal re Filippo e dalla regina Mathilde.
L’incontro è proseguito all’interno del Palazzo Reale per la presentazione delle delegazioni ufficiali, la firma del Libro d’Onore, e il consueto scambio di doni e di onorificenze. In seguito, il presidente Mattarella si è recato al Monumento della Tomba del Milite Ignoto per la cerimonia di deposizione di una corona.

sat/mca1
(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

Salute & Scienza Video

Sonno, ecco i nemici più potenti

Ott 20, 2025
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Il presidente ucraino Zelensky: “È il momento di spingere per la fine della guerra”

Ott 20, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Torino: la Penitenziaria intercetta droga e telefonini lanciati dall’esterno

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Salute & Scienza Video

Sonno, ecco i nemici più potenti

Ott 20, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella a Bruxelles incontra i reali del Belgio

Ott 20, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Next Gen di Brambilla torna a vincere e inguaia il Rimini

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica espugna il campo di Bellusco e si piazza 4^ in classifica

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone