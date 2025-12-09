Salute & Scienza Video

Epilessia, malattia dalle varie forme

Di

Dic 9, 2025


MILANO (ITALPRESS) – L’epilessia è una condizione neurologica caratterizzata dalla tendenza a sviluppare crisi epilettiche ricorrenti, cioè episodi improvvisi dovuti a un’attività elettrica anomala e improvvisa delle cellule cerebrali: le crisi possono assumere forme differenti, da brevi assenze o sensazioni insolite fino a movimenti involontari più evidenti e perdita di coscienza. La loro durata è generalmente limitata a pochi secondi o minuti e nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente. L’incidenza dell’epilessia varia molto con l’età: secondo i dati raccolti dalla Lega italiana contro l’epilessia, ci sono 86 nuovi casi per 100 mila individui nel primo anno di vita e 180 nuovi casi per 100 mila dopo i 75 anni.
“L’epilessia è una condizione cronica del cervello in cui i neuroni hanno una certa facilità a fare un’attività elettrica anormale, che determina questi momenti di crisi epilettiche. Si tratta di una situazione che si ripete spontaneamente: spesso si pensa alle convulsioni come tipo di crisi, ma ci sono anche cose molto brevi”, ha dichiarato Maria Paola Canevini, docente di Neuropsichiatria infantile all’Università degli Studi di Milano, intervistata da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
fsc/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Roma: torture e sequestri per debiti di droga, 11 misure cautelari

Dic 9, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

La costituzione dell’Azerbaigian compie 30anni, l’ambasciatore Aslanov: “Pilastro di ogni Stato”

Dic 9, 2025
Sport Video

Scherma, super weekend di Coppa del Mondo per l’Italia: 10 medaglie

Dic 9, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cresce il biotech in Italia, nel 2024 quasi 6.000 imprese e 53 mld di fatturato

Dic 9, 2025
TOP NEWS

UnitelmaSapienza, nuovo anno accademico al via con un focus sull’IA

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Tg News – 9/12/2025

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 9/12/2025

Dic 9, 2025