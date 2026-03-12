Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Video

CIA: Gabriella D’Amico ospite in Senato per il progetto dell’uliveto urbano di Alessandria

Gabriella D'Amico è la prima a destra

Dopo le operazioni di potatura dell’uliveto urbano in piazza Matteotti ad Alessandria, l’olio del Monferrato continua a fare parlare di sé; la socia Cia Alessandria-Asti e ‘Donna dell’Olio’, Gabriella D’Amico, è stata ospite in Senato a Roma, lo scorso giovedì, per promuovere il progetto CultivarInsieme”, in collaborazione all’Istituto Enaip di Alessandria.

VIDEO – Operazioni di potatura dell’uliveto urbano della la scorsa settimana: (83) Potatura uliveto: come si fa – YouTube

In Senato (sala Zuccari) c’è stato un incontro con le donne che si sono distinte nel settore olivicolo e Gabriella D’Amico è stata una delle protagoniste, nell’ambito del convegno “Le voci rosa dell’olivicoltura – percorsi virtuosi tra radici, bellezza e gusto”.
LE PAROLE – Così Gabriella D’Amico: «È stata una vera soddisfazione avere rappresentato il Piemonte, con l’unica esperienza in regione ad avere ottenuto uno dei 12 riconoscimenti previsti all’evento romano. Il nostro progetto è stato molto apprezzato, in particolare per avere unito l’olivicoltura al lavoro e all’inclusione sociale».

