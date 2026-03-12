CIA: Gabriella D’Amico ospite in Senato per il progetto dell’uliveto urbano di Alessandria

Dopo le operazioni di potatura dell’uliveto urbano in piazza Matteotti ad Alessandria, l’olio del Monferrato continua a fare parlare di sé; la socia Cia Alessandria-Asti e ‘Donna dell’Olio’, Gabriella D’Amico, è stata ospite in Senato a Roma, lo scorso giovedì, per promuovere il progetto “CultivarInsieme”, in collaborazione all’Istituto Enaip di Alessandria.

In Senato (sala Zuccari) c’è stato un incontro con le donne che si sono distinte nel settore olivicolo e Gabriella D’Amico è stata una delle protagoniste, nell’ambito del convegno “Le voci rosa dell’olivicoltura – percorsi virtuosi tra radici, bellezza e gusto”.

LE PAROLE – Così Gabriella D’Amico: «È stata una vera soddisfazione avere rappresentato il Piemonte, con l’unica esperienza in regione ad avere ottenuto uno dei 12 riconoscimenti previsti all’evento romano. Il nostro progetto è stato molto apprezzato, in particolare per avere unito l’olivicoltura al lavoro e all’inclusione sociale».