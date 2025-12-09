IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro Foti: “La difesa europea è indispensabile per mantenere la libertà dei cittadini”

Di

Dic 9, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sostenuto in più occasioni che la difesa europea è un momento importante che va fatto comprendere anche all’opinione pubblica e cioè che non è una spesa parassitaria o di moda, ma è indispensabile per mantenere la libertà dei cittadini nel momento in cui si sviluppa una guerra ibrida e una disinformazione massiccia”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Tommaso Foti, arrivando ad Atreju, riguardo alle parole del presidente americano Donald Trump sull’Europa.
xl5/ads/mca1

Di

Articoli correlati

Salute & Scienza Video

Agopuntura, ecco quando è efficace

Dic 10, 2025
Attualità Cronaca Video

Palermo: traffico di droga ed estorsioni, 50 arresti

Dic 10, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Natale e la tradizione: albero in casa per l’88% degli alessandrini. I consigli di Coldiretti Alessandria

Dic 10, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Libri

Domani all’Ospedale di Alessandria la presentazione del libro ‘La Capitagna e il Grifo’. Ore 16.30

Dic 10, 2025 Raimondo Bovone
Salute & Scienza Video

Agopuntura, ecco quando è efficace

Dic 10, 2025
Attualità Cronaca Video

Palermo: traffico di droga ed estorsioni, 50 arresti

Dic 10, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Natale e la tradizione: albero in casa per l’88% degli alessandrini. I consigli di Coldiretti Alessandria

Dic 10, 2025 Raimondo Bovone