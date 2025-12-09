Roma: torture e sequestri per debiti di droga, 11 misure cautelari

ROMA (ITALPRESS) – A Roma, 11 persone – tra cui 5 minorenni – sono state raggiunte da misure cautelari dopo una vasta indagine dei Carabinieri di Trastevere. Sono tutti italiani, accusati a vario titolo di tortura, sequestro di persona, tentata estorsione e porto abusivo di esplosivo. Le ordinanze, emesse dai gip di Roma e del Tribunale per i Minorenni, arrivano al termine di un’inchiesta partita da un arresto per droga del marzo scorso. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe messo in atto 2 episodi di violenza a gennaio: le vittime, prelevate dalle proprie abitazioni per debiti di droga o motivi di gelosia, sarebbero state rinchiuse in un garage alla Massimina, legate e bendate, e sottoposte a ore di pestaggi, persino con acqua bollente. La stessa indagine ha permesso di ricostruire ruoli e responsabilità anche nell’esplosione avvenuta il 30 giugno in via Calcagnini, nel quartiere Primavalle: un ordigno che provocò il crollo dell’androne di una palazzina Ater, generando forte paura tra i residenti.

ia/abr/mrv

