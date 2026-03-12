Tg Sport – 12/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Juventus, futuro Spalletti: sul tavolo due proposte per il rinnovo

– Inter, missione scudetto e mercato: Kone nel mirino

– Champions League, Real Madrid e PSG travolgenti

– Tennis, Indian Wells: Alcaraz ai quarti, Djokovic fuori

– Italia protagonista: imprese nel baseball e nel basket

– Sei Nazioni, super sabato da brividi per l’Italia