D’Antona: “Sensibilizzare le aziende sul benessere dei dipendenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Il progetto One Health for Breast Cancer è un prodotto educativo per le persone che lavorano, per le grandi aziende, quelle sensibili all’educazione dei propri dipendenti rispetto al benessere personale e rispetto all’impatto che può avere all’interno del sistema pianeta”, perché “in un pianeta malato purtroppo anche le persone si ammalano: l’incidenza dei tumori sta crescendo moltissimo” a causa “delle microplastiche, dell’inquinamento ambientale e dell’alimentazione”, fattori che contribuiscono “ad alzare il livello della delle malattie oncologiche in modo piuttosto significativo”. Lo ha detto Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, a margine della presentazione del progetto One Healt for Breast Cancer alla Camera.

xi2/sat/gsl