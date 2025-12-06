TOP NEWS

Droni e missili ipersonici russi lanciati su Kiev

Dic 6, 2025

ROMA (ITALPRESS) – La Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni e missili sull’Ucraina. Raffica di missili e droni soprattutto sulla Regione di Kiev.
L’Aeronautica militare ucraina ha riferito che sono stati lanciati dalle forze russe i missili ipersonici Kinzhal su Kiev e altre città. Sarebbero stati almeno tre i missili lanciati sulla capitale.
Colpite fabbriche e centrali. Danni a infrastrutture e numerosi feriti.
