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Colite ulcerosa, Ciocchetti: “Molto utili le Case di Comunità, una ogni 50.000 abitanti”

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Mar 13, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Come per tutte le patologie croniche e invalidanti, anche sulla colite ulcerosa, serve maggiore attenzione, con un percorso non solo ospedaliero ma con attività possibili sul territorio, oltre a quelle dei centri specializzati che ovviamente esistono. La riorganizzazione che prevede la nascita di una Casa di Comunità ogni 50.000 abitanti sarà molto utile in tal senso”. Lo ha detto Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, a The Watcher Talk Salute, format di Urania News.fsc/azn
(Fonte video: Urania TV)

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