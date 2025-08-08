Sabato 9 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Perdoniamo tutto a noi stessi e nulla agli altri. (Jean de la Fontaine)
Santi del giorno
San Romano (Martire), Santa Teresa Benedetta della Croce (Martire), Santi Fermo e Rustico (Martiri).
Accadde oggi
- 1173 inizio lavori Torre di Pisa. Ci vollero 2 secoli per finirla (1372). Nel XIX secolo si trovò l’acqua che causava il cedimento del terreno. L’ultimo consolidamento (1990-2011) portò l’inclinazione sotto i 4 metri: tali lavori garantiranno la tenuta di questo livello per i prossimi 3 secoli.
- 1930 esordio del cartoon ‘Betty Boop’. Con il corto ‘Dizzy Dishes’ esordì l’esplosiva Betty Boop che sconvolse l’America di allora. Vestito corto, giarrettiera, capelli alla moda ne fecero una ‘flapper’, ragazza che frequentava locali malfamati per campare. Disegnata da Max e Dave Fleischer, si ispirò a Helen Kane, cantante anni ’20.
Nati famosi
- Enzo Biagi (1920-2007), Italia, giornalista. Nato a Lizzano in Belvedere (BO), fu tra i padri del giornalismo italiano. Cominciò su ‘Avvenire’, poi passò a ‘Carlino Sera’. Partigiano in guerra, nel ’52 divenne direttore di ‘Epoca’, prima rivista italiana. Nel ’61 entrò in RAI a dirigere il TG1, poi fu firma storica di ‘Corriere’ e ‘Repubblica’. In TV condusse ‘Il Fatto’ (’95’-’02), ma le critiche a Berlusconi portarono al suo allontanamento.
- Romano Prodi (1939), Italia, politico. Nato a Scandiano (RE), fu Presidente del Consiglio (’96-’98 e ’06-’08). Ex docente di economia e politica industriale, ebbe incarichi di prestigio: ministro dell’Industria, presidente IRI (’82-’89 e ’93-’94), presidente Commissione Europea (’99-’04). Leader dell’Ulivo e presidente PD, presiedette il Gruppo di lavoro ONU-Unione Africana sulle missioni di pace.
- Toni Servillo (1959), Italia, attore. Nato ad Afragola (NA), Marco Antonio Servillo è fratello del cantante Peppe Servillo (‘Avion Travel’). Iniziò a teatro, poi si consacrò al cinema con Sorrentino (‘Le conseguenze dell’amore’, ‘La grande bellezza’). In carriera ha vinto 2 European Award, 4 David, 4 Nastri d’argento, 2 Globi d’oro, 3 Ciak d’Oro.
- Whitney Houston (1963-2012), Usa, cantante e attrice. Nata a Newark (New Jersey), Whitney Elizabeth Houston fu una delle voci più belle della musica. Dominò gli anni ’80-’90 con pezzi indimenticabili. Dopo il ritiro, cadde in depressione e arrivò la morte per annegamento accidentale nella vasca da bagno. Con oltre 200 milioni di copie vendute è seconda solo a Madonna nel primato di artista femminile.
- Filippo Inzaghi (1973), Italia, ex-calciatore e allenatore. Nato a Piacenza, fu attaccante di Piacenza, Leffe, Verona, Parma, Atalanta, Juve, Milan (623-291). Vinse 3 scudetti (1 Juve, 2 Milan), 3 Supercoppe (1 Juve, 2 Milan), 1 Coppa Italia (Milan), 1 B (Piacenza), 2 Champions, 2 Supercoppe Uefa, 1 Mondiale per Club (Milan), 1 Intertoto (Juve). In Nazionale (57-25) conquistò il Mondiale ’06 e l’Europeo ’94 Under 21. Dalla panchina guidò Milan, Venezia (promosso in B), Bologna, Benevento (promosso in A, poi retrocesso), Brescia, Reggina, Salernitana, Pisa (promosso in A). Ora allena il Palermo.