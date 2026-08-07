Marcinelle, La Russa “Sicurezza sul lavoro sia priorità per tutti”

CHARLEROI (BELGIO) (ITALPRESS) – “Al Senato, ogni martedì, sperando che questa tradizione debba interrompersi presto, noi leggiamo i nomi dei caduti sul lavoro, perché ogni settimana ci ricordi che la dignità e la sicurezza sul lavoro, che Marcinelle ci insegna, devono essere un traguardo non ancora raggiunto”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo all’incontro organizzato da Fdi-Ecr a Charleroi alla vigilia del 70° anniversario della tragedia della miniera del Bois du Cazier.

“Non ci sono più quelle condizioni drammatiche, ma i morti sul lavoro ci sono ancora, ed è un impegno italiano ed europeo quello di fare in modo che la sicurezza sul lavoro sia una priorità per tutti”.

mgg/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Senato)

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