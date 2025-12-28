Piantedosi “Terrorismo si combatte anche togliendo risorse e capacità operative”

TOP NEWS

Dic 28, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Con l’operazione di ieri è stato squarciato il velo su comportamenti e attività che, dietro il paravento di iniziative a favore delle popolazioni palestinesi, celavano il sostegno finanziario e la partecipazione a organizzazioni con vere e proprie finalità terroristiche di matrice islamista. E’ un risultato molto importante. Sono stati seguiti i flussi di denaro, ed è stata una scelta pagante. Il terrorismo si combatte anche così, togliendo risorse e capacità operative. Riteniamo assolutamente necessario rafforzare tutti gli strumenti utili sul piano della prevenzione, a cominciare da quello imprescindibile del rimpatrio dei soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale”. Così su X il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi dopo l’arresto, ieri, di Mohammed Hannoun e lo smantellamento della sua rete legate a doppio filo con Hamas.

