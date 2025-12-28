TOP NEWS

Zangrillo “La Pubblica Amministrazione cambia e attrae di più i giovani”

Di

Dic 28, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2025 abbiamo bandito 16 mila concorsi per 180 mila posti. E’ chiaro che un giovane che esce dal liceo o dall’università di fronte a un’offerta così ampia si può confondere. Ma basta spiegare a Camilla quali sono le proprie aspettative, quali sono gli studi fatti e in quale parte del Paese si vive, per ottenere un ventaglio di opportunità adatte alle proprie aspettative”. Lo dice Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione in una intervista a “Il Messaggero” spiegando come l’avatar Camilla, generato dall’intelligenza artificiale, faccia da guida a chi intende partecipare ad un concorso pubblico, con l’iscrizione all’app InPa. Una soluzione che dovrebbe rendere più facile l’accesso ai giovani, anche se è ancora necessario risolvere “i problemi strutturali del pubblico impiego. E posso dire che in questi anni li abbiamo presi tutti di petto, e non di rado con una certa assertività” spiega Zangrillo. “Quando sono arrivato, il primo problema che ho dovuto affrontare è stato quello delle procedure di reclutamento. Diciamo che un’organizzazione che vuole essere attrattiva non può permettersi che un concorso duri due anni e mezzo in media. Per questo, anche con l’aiuto dell’Università Federico II di Napoli, abbiamo digitalizzato tutte le procedure e creato un portale, InPa, che oggi è l’unica porta di accesso al lavoro pubblico. Un portale che negli ultimi due anni ha registrato un boom incredibile, arrivando a 2,8 milioni di profili registrati”. Sulla durata media di un concorso, il Ministro afferma che “dal bando all’assunzione, siamo attorno ai 4 mesi. Grazie a questo, in tre anni siamo riusciti ad assumere circa 600 mila persone invertendo, per la prima volta dopo anni, la tendenza alla riduzione dei dipendenti pubblici”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

Nov 26, 2025
Attualità IN EVIDENZA TOP NEWS

Cop30 approva l’accordo, ma niente riferimenti ai combustibili fossili

Nov 22, 2025
Calcio Sport TOP NEWS

Nazionale, Gattuso elogia la sua Italia e avvisa: “Non ci sono gare facili”

Nov 12, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Zangrillo “La Pubblica Amministrazione cambia e attrae di più i giovani”

Dic 28, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: congedi e permessi per assistere familiari

Dic 28, 2025 Raimondo Bovone
Costume & Società Cucina Video

Un hummus di barbabietole e legumi

Dic 28, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

ACOS Gestione Acqua: il TAR Lazio rigetta il ricorso sulle delibere EGATO6 del 2018-2019

Dic 28, 2025 Raimondo Bovone